В Ярославле на 10% снизили нормативную стоимость квадратного метра жилья

В Ярославле норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого в первом квартале 2025 года установлен в размере 86 032 руб., что меньше, чем в предыдущем квартале. Приказ об этом издал директор департамента социально-экономического развития города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В четвертом квартале 2024 года средняя стоимость квадратного метра в Ярославле составляла 95 219 руб. Таким образом, цена кв. м снизилась на 9 187 руб. или на 10%.

Показатель используется для расчета размера социальных выплат, выделяемых для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального, областного и городского бюджетов на приобретение или строительство жилых помещений.

Антон Голицын