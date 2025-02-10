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В Ульяновской области расследуют мошенничество с ремонтом водопровода

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при ремонте водопровода в Ульяновской области. В преступлении подозревается директор ООО «Фаворит». Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольный орган установил, что чиновники заключили с указанной компанией муниципальный контракт на ремонт водопровода в селе Уренбаш Чердаклинского района. В акте выполненных работ исполнитель указал недостоверные сведения о завышении объемов выполненных работ.

Проверка показала, что в апреле-июне 2020 года с помощью такой преступной схемы подрядчик похитил у муниципалитета свыше 80 тыс. руб. Руководителю компании грозит до шести лет лишения свободы.

Георгий Портнов

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