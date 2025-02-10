Алексей Емелюков утвержден в должности министра строительства Приангарья

Министром строительства Иркутской области назначен Алексей Емелюков. С октября 2024 года он исполнял обязанности главы регионального минстроя. Прежний руководитель, Александр Галкин, получил повышение — назначен на должность зампредседателя правительства Приангарья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства иркутской области Фото: пресс-служба правительства иркутской области

Алексею Емелюкову 32 года, окончил Иркутский и Байкальский госуниверситеты. Выпускник лидерской офлайн-программы «Архитекторы РФ». В 2017 году господин Емелюков пришел на работу в управление капитального строительства регионального минстроя, где прошел путь от консультанта до начальника отдела капитальных вложений. В 2021 году стал начальником управления строительства социальных объектов министерства. В 2022 году получил должность заместителя, в 2023 году — первого заместителя министра строительства Иркутской области.

Антон Вебер