СК устанавливает обстоятельства гибели четырех челябинцев при пожарах

Следователи СУ СКР по Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти на пожарах четырех местных жителей. Возгорания произошли ночью 9 февраля, сообщает пресс-служба госоргана.

Один пожар случился в поселке Вязовая на территории Усть-Катавского городского округа. Загорелся дом на улице Советская. В ходе тушения были обнаружены тела местных жителя и жительницы. Пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

В поселке Переселенческий Нагайбакского района ночью загорелся дом на улице Центральная. Сотрудники МЧС обнаружили погибшего местного жителя и его мать. Площадь пожара составила 90 кв. м. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В настоящее время следователи регионального СКР осмотрели места происшествий. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения.

Виталина Ярховска