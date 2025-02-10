Умерла переславский краевед Елена Шадунц

Ушла из жизни старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника, член Общественной палаты Переславля двух созывов, известный краевед Елена Шадунц. Об этом сообщил глава Переславского округа Дмитрий Зяблицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шадунц

Фото: страница Дмитрия Зяблицкого Вконтакте Елена Шадунц

Фото: страница Дмитрия Зяблицкого Вконтакте

1 февраля Едена Шадунц попала в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, 9 февраля она скончалась. Помимо музея-заповедника, госпожа Шадунц работала главным архитектором и главным специалистом по историко-культурному наследию и рекреации Переславского национального парка (позднее нацпарк «Плещеево озеро»), инженером-проектировщиком Никольского монастыря, специалистом в администрации Переславского муниципального округа, главным инженером проектов и заместителем директора ООО «Мастерская Ижикова». Ей был 61 год.

«Не стало выдающегося человека — ушла из жизни Елена Константиновна Шадунц, старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника. Она оставила после себя яркий след в сердцах всех, кто имел счастье с ней работать и общаться. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Невосполнимая утрата. Я всегда всегда помнить ее доброту, мудрость и преданность делу. Пусть светлая память о ней живет среди нас»,— написал глава Переславского округа Дмитрий Зяблицкий.

«Город наш осиротел. Ушла из жизни Елена Константиновна Шадунц – Переславский краевед, старший научный сотрудник Переславского музея-заповедника и просто замечательный человек. Который поддерживал наше движение и нас самих»,— говорится в сообщении группы «Том Сойер Фест —Переславль-Залесский».

Прощание с Еленой Шадунц состоится 12 февраля в Никольском женском монастыре Переславля-Залесского. Начало литургии в 8:30.

Антон Голицын