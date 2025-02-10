В Татарстане инвесторы в глэмпинги могут получить субсидию в 1,5 млн рублей на номер

В Татарстане проходит конкурс для предоставления субсидий на поддержку инвестиционных проектов по созданию глэмпингов с размером субсидии до 1,5 млн руб. на номер или до 50% стоимости проекта. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета республики по туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отбор на конкурс проходит до 3 марта 2025 года. Субсидии будут предоставлены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал «Ъ Волга-Урал», что в 2023–2024 годах от республики было поддержано 11 проектов, за два года на них было выделено 170,5 млн руб. За 4 года в регионе появились 358 номеров в загородных объектах отдыха. Объем частных инвестиций на реализацию проектов составил более 2,3 млрд руб.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков сообщил, что рентабельность глэмпингов зависит от их масштаба, а при успешной загрузке (50–70%) проекты окупаются за 3–5 лет.

Эксперт заявил, что при грамотном управлении и сохранении спроса проекты останутся рентабельными, но потребуют больше частных инвестиций. Ярослав Кабаков отметил, что до 2024 года Татарстан получал федеральные субсидии, с 2025 года господдержку сократят.

«Вложения в глэмпинги в Татарстане могут быть выгодными при условии качественного сервиса, удачного выбора локации и адаптации к изменяющимся условиям. При грамотном подходе проекты могут приносить стабильный доход, учитывая растущий спрос на экотуризм. Однако инвесторам следует быть готовыми к высоким операционным расходам и растущей конкуренции», — рассказал эксперт.

Диана Соловьёва