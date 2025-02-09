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На водозаборах Новочеркасска поднялся уровень воды

Уровень воды на водозаборах, которые снабжают водой Новочеркасск, поднялся в течение последних нескольких часов. Об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко в своем telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно прогнозам, за ночь ситуация с водоснабжением города стабилизируется. «Сейчас все водозаборы работают в штатном режиме, вода подается в полном объеме, ограничивать подачу воды специалисты не планируют»,— отметил господин Лысенко.

Ранее из-за сильного ветра на водозаборах, которые снабжают водой Новочеркасск, понизился уровень воды. Сообщалось, что это могло привести к прекращению подачи воды в городе.

Кристина Федичкина

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