Вечер памяти погибшего премьера Владимира Шклярова начался в Мариинском театре

На главной сцене Мариинского театра в Петербурге начался вечер памяти заслуженного артиста РФ Владимира Шклярова, который трагически погиб в ноябре прошлого года в возрасте 39 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Мариинки, в программе памяти премьера, которая получила название «Магия Владимира Шклярова», покажут третий акт балета Петра Чайковского «Спящая красавица». Главные партии в этом спектакле исполняют Рената Шакирова и Филипп Степин. Во втором отделении зрителям представят другие классические постановки, в которых Владимир Шкляров выходил на сцену, включая картину «В царстве теней» из балета «Баядерка». Исполнители: Виктория Терешкина, Светлана Захарова, Артемий Беляков, Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Екатерина Кондаурова и другие. Также на большом экране будут транслировать видеозаписи с участием погибшего артиста.

Помимо этого, 9 февраля в Белом фойе Мариинского театра начала работу фотовыставка, в рамках которой представлены образы, созданные премьером театра за 20 лет его карьеры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что премьер Мариинки Владимир Шкляров трагически погиб при падении с высоты в ночь на 16 ноября 2024 года.

О том, как прощались с артистом, читайте и смотрите в материале «Танцуйте! Восхищайтесь! Улыбайтесь! Всех обнимаю» и фотогалерее на сайте «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик