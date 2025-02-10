«Не надо в этой теме видеть национальную или религиозную рознь»

Госдума готовит закон о медосвидетельствовании иностранных рабочих, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Парламентарий уточнил, что Госдума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию семей мигрантов. Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев прокомментировал инициативу.



Дмитрий Гусев

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«Для эффективного управления миграцией необходимо ввести учет и контроль на основе нескольких ключевых принципов.

Первый принцип заключается в определении необходимого количества мигрантов с учетом их квалификации и срока пребывания. То есть давайте посчитаем, сколько нам нужно иностранных рабочих и каких. И дальше приглашать на работу только тех, кто соответствует нужным нам требованиям.

Второй принцип — возвращение иностранцев домой после окончания трудового контракта. Такой подход сразу снизит риск длительного пребывания лиц без легального статуса.

Третий принцип касается приезда мигрантов без семей. Практически как вахтовый метод. Едешь в Россию зарабатывать, ну хорошо, но зачем с собой семью везти? Непонятно. Вот поэтому, если иностранец хочет поработать в России и потом вернуться, пусть едет один. И это также позволит не напрягать нашу социальную инфраструктуру лишний раз.

Законопроект о медосвидетельствовании как раз основан на этих принципах. Стремится упорядочить движение мигрантов в страну и по стране. Повысить контроль. Также своевременные медицинские проверки предотвратят распространение болезней, в том числе и среди наших граждан.

В 2023 году в Россию прибыло более 2 млн трудовых мигрантов, однако только 640 тыс. из них легализовали свое пребывание, получив соответствующие патенты на работу. Это означает, что многие иностранцы продолжают работать у нас нелегально. И непонятно, чем они зарабатывают, фактически находясь в "серой" зоне экономики. Такое положение несет риски для государства. Бюджет теряет возможные налоговые поступления. Появляется криминал. Закон поможет поставить заслон.

Отдельно отмечу, что когда речь идет о миграционной политике, не надо в этой теме видеть национальную или религиозную рознь. Все процессы должны быть основаны на справедливых правилах. Если иностранцы хотят работать в России, это должно происходить так, как мы у себя решили».