Израиль ждет туристов

Израиль планирует удвоить поток туристов из России. Для этого страна готовит широкий комплекс мер поддержки, сообщили ТАСС в департаменте Министерства туризма страны в Москве. В декабре российским туроператорам предложили снова запустить чартеры на курорт Эйлат на Красном море. Глава Red Wings по личному приглашению министра был в Израиле с официальным визитом для обсуждения прямых рейсов. Также среди претендентов авиакомпания «Азимут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, одноименная сеть отелей в январе заявила о выходе на рынок еврейского государства. Израильские власти тем временем планируют для россиян предложение по системе «все включено». Пока в Эйлате программу предоставляют 12 отелей. Для ожидаемого официальными представителями турпотока этого мало, говорит руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр: «Цены на отели, рестораны и расходы на такси практически идентичны с Дубаем. Что касается запуска туризма в Израиль, речь идет про Эйлат, раньше на этот курорт летало много туристов из России, но страдала инфраструктура, сервис. Сейчас на курорте уровень сервиса поднят.

Если запустят прямые рейсы до Эйлата, Израиль будет конкурировать с Египтом. Море там совершенно потрясающее, ничуть не уступает Шарм-эш-Шейху, Хургаде, там неплохой дайвинг. Отельная инфраструктура, уверяет нас Министерство туризма Израиля, сильно изменилась. Но там, к сожалению, нет "все включено". Я думаю, что 12 отелей — это очень мало, но достаточно для того, чтобы полетели первые туристы, и Эйлат был протестирован.

В Россию приезжала делегация, чтобы анонсировать этот запуск. В первой половине 2025 года, когда начнется сезон, могут запустить чартеры. Переговоры идут с авиакомпаниями Red Wings и "Азимут". Если будут программы мотивации, как они обещают, что 50% за каждого привезенного туриста туроператорам возвращается, то потоки будут неплохие, можно даже прогнозировать, что в год туда полетят около 300 тыс. туристов. Сейчас в Израиле относительно безопасно, то есть не чувствуется война, и люди абсолютно спокойно передвигаются на улицах. Что будет дальше, очень сложно прогнозировать».

По информации на октябрь 2024-го, за год непрерывных боевых действий международный турпоток в Израиль сократился в три раза. В 2023-м Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от посещения страны с туристическими целями. Агентства и операторов просили приостановить продажу путевок. Минтуризма еврейского государства направило российским властям обращение с просьбой снять ограничения.

Пока действует запрет, к доковидным показателям турпоток не вернется, считает руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина: «Мы, конечно, понимаем интерес Министерства по туризму Израиля и стремление восстановить прошлый туристический поток, но выглядит это со стороны так, что для этого пока не созданы все оптимальные условия. Если речь идет о каком-то возобновлении прямой чартерной перевозки, я не пока вижу предпосылок.

Я очень сомневаюсь, что наш Минтранс согласует такие рейсы, пока политическая ситуация там находится в острой стадии. Хотя направление, безусловно, интересное, мы будем ждать его открытия. Там не только пляжный отдых, но и историческая, медицинская база. Если сравнивать с более спокойными регионами, та же Саудовская Аравия неоднократно заявляла о своих претензиях на туристический поток из России, даже они уже несколько лет не могут согласовать прямую авиаперевозку».

Сейчас российские туристы могут отправиться в Эйлат, но с пересадками, например, через Шарм-эш-Шейх. Снять на курорте номер на двоих в отеле четыре «звезды» на семь ночей обойдется примерно в 400 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова