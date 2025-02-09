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Полиция накрыла бордель в спа-отеле в центре Челябинска

В Челябинске сотрудники полиции выявили спа-отель, в котором оказывались интимные услуги и продавались наркотики. Заведение работало в центре города, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские при силовой поддержке ОМОН и Росгвардии накрыли спа-отель в ходе реализации оперативных сведений о нелегальном бизнесе. Также оперативники выявили факт незаконного оборота наркотиков: администратор заведения продала мефедрон одному из клиентов. В отношении 33-летней сотрудницы отеля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Весь персонал спа-отеля доставили в отдел полиции Центрального района для дальнейшего разбирательства. Полицейские устанавливают организатора нелегального бизнеса.

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