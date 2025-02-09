В понедельник в части домов в Липецке отключат воду и электричество

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ 10 февраля ООО «РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды ряду потребителей, еще на части улиц не будет электричества из-за ремонта и установки счетчиков. Об этом сообщили в мэрии Липецка.

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С 10:00 воды не будет:

на улице Ракитной, 2;

на улице 300 лет Флота России, вл. 2;

в частном секторе села Сселки на улицах Кирова, Гагарина, Ракитной, Ленина, Комарова, Краеведческой, 300 лет Флота России, Кольцова, Б. Сенявиных, А. Апраксина, Заповедной, Мартынова, Высоцкого, Хрустальной, Цветаевой, Барковского, Сибирской, Знаменского, ул. М. Мазурука, а также на переулках Лазурном и Благодатном.

Подвоз воды в мэрии обещают организовать по заявкам потребителей.

Электроэнергии в связи с ремонтными работами не будет с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

улица З. Космодемьянской, 1а;

улица А. Г. Кочеткова, дома 2 и 4а;

переулок Космический, дома 3, 4, 4а, 5, 5а;

улица Пожарского, 8;

улица Третьякова, 1.

Также ремонтные работы пройдут в домах на Свободном переулке и на улицах Земляничной, Васильковой, Надежды, Арсеньева, Белорусской, имени Баумана, Литейной.

Мария Старикова