В Пятигорске обещают восстановить подачу питьевой воды
Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил о ликвидации аварии на городских трубопроводах. Напомним, сегодня утром, 9 февраля, была отключена насосная станция в городе-курорте Пятигорске. В краевом водоканале сообщили, что это произошло из-за ледяной шуги, возникшей после резкого падения температуры.
Под отключение попали жители Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Предгорного и Минераловодского районов. «Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале, откуда поступает вода на Кавказские Минеральные Воды, устранена»,— сообщил господин Ворошилов в своем Telegram-канале. По его словам, к 20 часам водоснабжение в городе и ближайших поселках будет восстановлено полностью.
Ситуация находится под контролем прокуратуры Ставропольского края. По поручению прокурора края Юрия Немкина «организовано надзорное сопровождение мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию последствий аварийных отключений водоснабжения».