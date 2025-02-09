В Пятигорске обещают восстановить подачу питьевой воды

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил о ликвидации аварии на городских трубопроводах. Напомним, сегодня утром, 9 февраля, была отключена насосная станция в городе-курорте Пятигорске. В краевом водоканале сообщили, что это произошло из-за ледяной шуги, возникшей после резкого падения температуры.

Под отключение попали жители Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Предгорного и Минераловодского районов. «Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале, откуда поступает вода на Кавказские Минеральные Воды, устранена»,— сообщил господин Ворошилов в своем Telegram-канале. По его словам, к 20 часам водоснабжение в городе и ближайших поселках будет восстановлено полностью.

Ситуация находится под контролем прокуратуры Ставропольского края. По поручению прокурора края Юрия Немкина «организовано надзорное сопровождение мероприятий, направленных на своевременную ликвидацию последствий аварийных отключений водоснабжения».

Александра Ларинцева, Пятигорск