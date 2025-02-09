В Ижевске арестовали иностранца по обвинению в попытке сбыта наркотиков

В Ижевске заключили под стражу 22-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимый проживает в городе без регистрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска сегодня. Фигуранта арестовали на два месяца, до 7 апреля. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.