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В Ижевске арестовали иностранца по обвинению в попытке сбыта наркотиков

В Ижевске заключили под стражу 22-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в составе группы лиц (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Подсудимый проживает в городе без регистрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Такое решение принял Индустриальный райсуд Ижевска сегодня. Фигуранта арестовали на два месяца, до 7 апреля. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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