10 февраля в Черноземье ожидается переменная облачность, от -10°C до -4°C

В понедельник, 10 февраля, в Черноземье ожидается преимущественно переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -10°C до 4°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет ясно, температура составит -8°C. Днем температура поднимется до -6°C, ожидается переменная облачность.

В Воронеже будет облачно с прояснениями. Температура ночью достигнет -9°C, а днем — -5°.

В Курске прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -8°C, днем -6°C.

В Липецке синоптики обещают переменную облачность, ночью -9°C, днем -6°C.

Облачно с прояснениями, по прогнозам метеослужбы, будет и в Орле, температура ночью составит -7°C, днем — около -4°C.

В Тамбове ожидается ясная погода, температура ночью опустится до -10°C, днем поднимется до -5°C.

Мария Старикова