За пределы Кубани вышли 13 краснодарских застройщиков

На начало 2025 года за пределами Краснодарского края работают 13 строительных компаний. Как сообщили «Ъ-Кубань» в консалтинговой компании Macon, помимо территории края, деятельность застройщиков охватывает еще 14 регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным Macon, 8 компаний строят в Ростовской области, 5 – в Адыгее, по 2 компании – в Московской области и Крыму. Так, компания «Девелопмент-Юг», помимо Кубани, реализует проекты в Астраханской области, Пермском и Приморском краях, а также на Дону и в Свердловской области. Dogma присутствует в Калужской, Ленинградской, Московской и Омской областях, ССК – в Калининградской и Ростовской областях, а также в Республике Адыгея, ГК «Точно» – в Крыму, на Дону и на Белгородчине.

Из всех региональных девелоперов именно краснодарские компании проявляют наибольшую активность по выходу в другие регионы. Больше таких только в Москве (20 компаний) и Санкт-Петербурге (17 девелоперов), отмечают эксперты.

Директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская выделила несколько причин для такой экспансии. Емкий краснодарский рынок позволил местным игрокам вырасти в крупных по российским меркам девелоперов. В соседних регионах появилась потребность в жилье, которую не смогли восполнить местные игроки. Развитие удаленных форматов работы и стандартизация строительных процессов позволили облегчить процесс управления уделенными проектами.

Однако при выходе на другие территории есть и определенные сложности. Как отмечает Ольга Змиевская, в новом регионе могут отличаться градостроительные нормативы. По ее мнению, факторы, на которые нужно обращать внимание при выборе того и или иного региона – это в первую очередь уровень цен, конкуренция, емкость спроса и параметры продукта. Многое зависит от политики самого застройщика и от реализуемого проекта.

Андрей Пугачев