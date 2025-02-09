В Новороссийске при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В селе Васильевка в Новороссийске на территории частного домовладения при ликвидации последствий пожара спасатели обнаружили тело 86-летнего мужчины. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Управления ПБ, ЧС и ГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о возгорании в частном домовладении поступила в пожарную часть № 22 Новороссийска ночью 9 февраля. Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что горит частный дом на площади 80 кв. м. Пламя угрожало распространиться на соседние дома. Пожарные создали звено газодымозащитной службы, также были вызваны дополнительные силы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Андрей Пугачев