В общежитии Кизела произошел хлопок газовоздушной смеси и пожар

В Кизеле следователи СК России устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в общежитии. Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, по факту произошедшего проводится проверка. Предварительно установлено, что сегодня утром в одном из общежитий Кизела произошел хлопок газа. В результате обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Хлопок газа и пожар в общежитии Кизела, фото - СУ СК РФ по Пермскому краю Фото: Хлопок газа и пожар в общежитии Кизела, фото - СУ СК РФ по Пермскому краю

Следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления осматривают место происшествия и проводят другие проверочные мероприятия.

В пресс-службе прокуратуры региона также говорят о проведении проверки. В ведомстве сообщают о пожаре, произошедшем сегодня в Кизеле, в многоквартирном жилом доме по ул. Пролетарская, 57. На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов.