Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В общежитии Кизела произошел хлопок газовоздушной смеси и пожар

В Кизеле следователи СК России устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси и обрушения части межкомнатной стены в общежитии. Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, по факту произошедшего проводится проверка. Предварительно установлено, что сегодня утром в одном из общежитий Кизела произошел хлопок газа. В результате обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет.

Фото: Хлопок газа и пожар в общежитии Кизела, фото - СУ СК РФ по Пермскому краю

Фото: Хлопок газа и пожар в общежитии Кизела, фото - СУ СК РФ по Пермскому краю

Следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления осматривают место происшествия и проводят другие проверочные мероприятия.

В пресс-службе прокуратуры региона также говорят о проведении проверки. В ведомстве сообщают о пожаре, произошедшем сегодня в Кизеле, в многоквартирном жилом доме по ул. Пролетарская, 57. На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...