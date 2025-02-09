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Коммерсантъ FM
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«Известия»: экс-руководство Климовского завода заподозрили в вымогательстве

Двух бывших менеджеров ЗАО «Климовскоий специализированный патронный завод» (КСПЗ) в подмосковном городе Подольск обвинили в вымогательстве средств у своих подчиненных. Они требовали от сотрудников отдать им премии, если работники отказывались, им угрожали проблемами по службе вплоть до увольнения.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, речь идет о бывшем заместителе гендиректора КСПЗ Алексее Гарине и бывшем главном электрике предприятия Иване Легкове. По версии следствия, они требовали от сварщиков передать им премиальные выплаты за сверхурочные работы, в том числе за работы по ликвидации аварии на КСПЗ.

По информации источника «Известий», в уголовном деле Алексея Гарина и Ивана Легкова семь эпизодов. Собеседник газеты утверждает, что от их действий пострадали четыре сотрудника предприятия. Так, у двух сварщиков забрали премию в 80 тыс. руб., еще одного сотрудника лишили двух премий по 80 тыс. руб., другого сварщика — сразу трех премий, на общую сумму 240 тыс. руб. Сейчас Иван Легков находится под подпиской о невыезде, Алексей Гарин — в СИЗО.

Авария в котельной КСПЗ, в результате которой без тепла остались десятки тысяч жителей Подольска, произошла 4 января 2024 года. В Подольске был объявлен локальный режим ЧС. Для работы привлекалось свыше 200 бригад. По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности были задержаны начальник котельной, гендиректор завода и замглавы администрации города. В дальнейшем КСПЗ был национализирован. Акции предприятия передали «Ростеху».

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