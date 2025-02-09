В Сочи в райсуд направили дело об организации финансовой пирамиды

Прокуратура Сочи направила в Лазаревский районный суд уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды по чч. 1-4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размерах). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, 33-летнюю жительницу Приморского края обвиняют в хищении у граждан более 13 млн руб.

Как считает следствие, в 2023 году фигурантка, находясь в Лазаревском районе Сочи, разместила в СМИ мотивационные ролики, а также информацию о своей успешной деятельности как предприниматель. Женщина предлагала гражданам вложить свои деньги, обещая за пользование этими средствами доход от 99% до 1000% годовых.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, фактически средства граждан похищались, а каких-либо мероприятий по их инвестированию не проводилось. В результате 52 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 13 млн руб.

На имущество обвиняемой наложили арест, а ее саму заключили под стражу.

Андрей Николаев