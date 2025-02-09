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Известный нижегородский лыжник Владимир Белов погиб во время тренировки

В Нижнем Новгороде во время тренировки погиб лыжник, участник российской команды по лыжероллерному спорту Владимир Белов. О его гибели сообщила областная Федерация лыжных гонок.

Спортсмен тренировался на Щелоковском хуторе. Предположительно, на одном из участков на спуске он на большой скорости врезался в бетонный куб. Он был установлен около трассы, чтобы в летнее время на нее не заезжали автомобили.

Погибшему спортсмену было 55 лет. В прошлом он был постоянным участником общероссийских и международных соревнований, неоднократным победителем чемпионатов Нижегородской области. Активно занимался популяризацией лыжероллерного спорта.

Андрей Репин

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