В Госдуме разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который позволит сократить последний рабочий день недели на час. При этом, согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, установленная норма рабочего времени должны быть сохранена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс. Ярослав Нилов отметил, что сокращение рабочего дня уже практикуется многими организациями, но целесообразно закрепить норму законодательно. В пояснительной записке говорится, что такая мера будет способствовать «повышению качества жизни работников, сохранению их здоровья, увеличению производительности и эффективности их труда».

«Проект направили на заключение в правительство РФ и Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений»,— рассказал господин Нилов «РИА Новости».

В июле 2024 года Ярослав Нилов предложил изменения в Трудовой кодекс, чтобы обязать работодателей «четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников» и ограничить время ненормированной работы 120 часами в год. Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.