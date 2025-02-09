Белгородская область попала в число лидеров по заявкам на президентский грант

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на второй грантовый конкурс 2025 года. В числе лидеров по количеству направленных заявок оказался один регион Черноземья — Белгородская область, сообщили в пресс-службе ПФКИ. Также среди первых по числу запросов на получение гранта — Москва и Омская область. В десятку лидеров другие регионы Черноземья не вошли. Итоги кампании планируется подвести до 20 мая.

«Заполнять заявки на сайте Фонда начали 16 559 команд, полностью оформили и отправили на рассмотрение экспертам 11 795 заявок. Общий финансовый запрос составил более 53,1 млрд руб. Команды в качестве софинансирования указали сумму в 33,4 млрд руб.»,— уточнили в ПФКИ. В целом то или иное количество заявок было получено из всех без исключения регионов России.

Самыми популярными тематическими направлениями заявок стали «Культурный код» (3 714 проектов), новое конкурсное направление «Единство с судьбой России» (1870 проектов), «Место силы» (1 785 проектов), а также еще два новых тематических направления — «Страна возможностей» (873 заявки) и «На страже Отечества» (707 заявок). Наибольшее число заявок было подано в категориях от 700 тыс. руб. до 7 млн руб. (5 788 заявок). В категории до 700 тыс. руб. подано 4 658 заявок, от 7 до 20 млн руб. — 1024 заявки, более 20 млн руб. — 325 заявок.

По итогам первого конкурса 2025 года ПФКИ поддержал 90 проектов общественников из Черноземья, выделив им 155,7 млн руб., сообщал «Ъ-Черноземье». С учетом софинансирования от самих заявителей общая сумма реализации составит 314,4 млн руб. — это беспрецедентно большая цифра для Черноземья. Двум проектам было выделено более 10 млн руб.: белгородская арт-лаборатория «Пограничное искусство: Белгород и Курск» получит 11,8 млн руб. и вложит в свой проект 32,1 млн руб. собственных средств, а на развитие креативных индустрий в Липецкой области заложено 10,7 млн руб. грантовых и 4,1 млн руб. собственных средств. Еще более десяти проектов получат по 4–10 млн руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова