В Новосибирске модернизируют девять трамваев за 450 млн рублей

МКП «Горэлектранспорт» (МКП ГЭТ) разместил на сайте госзакупок конкурс на модернизацию девяти трамвайных вагонов для Новосибирска. Стоимость контракта составит 450 млн руб. Затраты на доставку вагонов с производственных площадок заказчика включены в стоимость контракта. Источником финансирования являются собственные средства МКП «ГЭТ». Модернизация подразумевает капитальный ремонт ходовой части вагонов и установку новых кузовов.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до конца 2025 года. Заявки на участие в закупке принимаются до 25 февраля, победитель будет определен 26 февраля. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев или 70 тыс. км пробега с даты ввода вагона в пассажирскую эксплуатацию.

В январе этого года власти Новосибирска заявили, что до конца 2025-го планируют модернизировать 25 трамваев за 1,1 млрд руб. В 2024 году «Горэлектранспорт» заключил контракт с ООО «БКМ Сибирь» на модернизацию 20 трамвайных вагонов. Стоимость контракта составила 900,6 млн руб.

Лолита Белова