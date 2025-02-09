Гладков назвал число поврежденных при атаках ВСУ автомобилей белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что с февраля 2022 года при атаках вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены 13,9 тыс. автомобилей местных жителей. Из них 13,3 тыс. машин удалось восстановить. На это было потрачено 2,5 млрд руб.

«Задача глав администраций, районов и округов — провести независимую экспертизу и предоставить счета на оплату»,— сказал господин Гладков в видеосообщении в Telegram-канале. Он уточнил, что сейчас в ремонте находится около 600 машин. «Надеюсь, что все ожидания собственников по содействию в восстановлении их автомобилей мы оправдаем»,— заключил Вячеслав Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается ударам ВСУ. Согласно сводке губернатора, за прошедшие сутки ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с применением около 90 боеприпасов и порядка 50 беспилотников. Ранен житель Валуйского муниципального округа.