Колл-центр «Спасай море» принял более 2,8 тысячи звонков

Колл-центр «Спасай море» за время своей работы принял 2811 обращений. В течение дня 8 февраля операторы обработали четыре звонка, сообщили в Операштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметили в оперштабе, люди интересовались предоставлением гуманитарной помощи, предлагали разработки по ликвидации последствий ЧС. Кроме того, поступил звонок с информацией о появлении новых выбросов мазута.

Колл-центр «Спасай море» работает с 8.00 до 18.00, телефон 8 (86133) 3-25-74, а также с 18.00 до 8.00 по телефону 8 (800) 100-12-21. Вся необходимая информация также публикуется на соответствующем портале.

Андрей Пугачев