Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Колл-центр «Спасай море» принял более 2,8 тысячи звонков

Колл-центр «Спасай море» за время своей работы принял 2811 обращений. В течение дня 8 февраля операторы обработали четыре звонка, сообщили в Операштабе Кубани.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отметили в оперштабе, люди интересовались предоставлением гуманитарной помощи, предлагали разработки по ликвидации последствий ЧС. Кроме того, поступил звонок с информацией о появлении новых выбросов мазута.

Колл-центр «Спасай море» работает с 8.00 до 18.00, телефон 8 (86133) 3-25-74, а также с 18.00 до 8.00 по телефону 8 (800) 100-12-21. Вся необходимая информация также публикуется на соответствующем портале.

Андрей Пугачев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...