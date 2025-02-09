За год запчасти для иномарок в Прикамье подорожали на 70-200%

Стоимость запчастей для иномарок в Пермском крае за минувший год выросла на 70-200% - в зависимости от вида детали. Об этом пишет «РБК-Пермь» со ссылкой на директора автоцентра по продаже и обслуживанию электромобилей PARKK Виталия Гордеева. Наиболее заметно подорожали запчасти для «немецкой тройки» — BMW, Mercedes-Benz и Audi. Детали для отечественных машин выросли в цене примерно на 3,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В 2021 году все процессы, связанные с поставкой и продажей автозапчастей, были нарушены. Все еще идет восстановление. Максимальный дефицит автозапчастей был в 2021 — 2022 годах. В 2023 — 2024 годах поставщики предприняли все действия, чтобы стабилизироваться. В 2024-ом запчасти на иномарки серьезно выросли в цене. Я для себя вижу две основных причины: курс валют и дальнейшее усложнение логистических и платежных цепочек. Кроме того, увеличенные продажи 2022 — 2023 годов создали снова дефицит автозапчастей», — пояснил Виталий Гордеев. По мнению собеседника, в 2025 году цены на автозапчасти и их рост будут привязаны к курсу валют. Если он останется на прежнем уровне, то рост цен будет незначительный. В то же время представители рынка надеются, что логистические цепочки поставок в Россию упростятся, и дефицита не будет. «Я думаю, что динамика цен будет, но не столь значительная, как в 2024 году», — подытожил господин Гордеев.

Недавно в издании «За рулем», ссылаясь аналитиков JVO, тоже отмечали рост цен на запчасти для иномарок в России за 2024 год. Так, на одном из маркетплейсов стоимость оригинальных деталей выросла в среднем на 50-80%, а на аналоги производства Турции, Китая и Кореи – на 25-45%.