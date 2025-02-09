В Анапе иномарка ездила по пляжу во время работы волонтеров

В Анапе на один из пляжей 8 февраля на большой скорости выехал автомобиль BMW без номеров в тот момент, когда там работали волонтеры. Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, нарушителем оказался 25-летний местный житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам водителя иномарки, он искал собаку. Как оказалось, водитель накопил большое количество неоплаченных штрафов. Ранее анапчанину выписали 21 протокол об административных правонарушениях. Из них 17 протоколов были выписаны за уклонение от исполнения административного наказания, а также по одному протоколу за управление автомобилем без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, отсутствие при себе водительских прав и страхового полиса.

Помимо этого, госавтоинспекторы составили протокол за нарушение водителем специального режима ведения хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта. За это мужчине грозит лишение прав сроком до трех месяцев или до 15 суток административного ареста.

Материалы будут направлены в суд для принятия решения, говорится в сообщении.

Андрей Пугачев