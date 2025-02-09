Мэрия может передать краевым властям участок в Данилихе под жилую застройку

Мэр Перми Эдуард Соснин внес в гордуму проект решения о передаче из муниципальной в краевую собственность участка в микрорайоне Данилиха Дзержинского района. Как указано в проекте решения, участок по ул. Овчинникова имеет площадь 3,7 тыс. кв. м, его предлагается передать региональным властям безвозмездно. Свободная территория расположена на углу улиц Овчинникова и Мильчакова, за жилым домом на ул. Мильчакова, 6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Земельный участок на ул. Овчинникова, фото - публичная кадастровая карта Фото: Земельный участок на ул. Овчинникова, фото - публичная кадастровая карта

Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование участка – под многоэтажную жилую (высотную) застройку. По данным «Ъ-Прикамье», предложение о передаче участка на ул. Овчинникова в краевую собственность поступило в администрацию из регионального минимущества. В конце года площадку уже предоставили министерству по договору безвозмездного пользования.