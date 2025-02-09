Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия может передать краевым властям участок в Данилихе под жилую застройку

Мэр Перми Эдуард Соснин внес в гордуму проект решения о передаче из муниципальной в краевую собственность участка в микрорайоне Данилиха Дзержинского района. Как указано в проекте решения, участок по ул. Овчинникова имеет площадь 3,7 тыс. кв. м, его предлагается передать региональным властям безвозмездно. Свободная территория расположена на углу улиц Овчинникова и Мильчакова, за жилым домом на ул. Мильчакова, 6.

Фото: Земельный участок на ул. Овчинникова, фото - публичная кадастровая карта

Фото: Земельный участок на ул. Овчинникова, фото - публичная кадастровая карта

Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование участка – под многоэтажную жилую (высотную) застройку. По данным «Ъ-Прикамье», предложение о передаче участка на ул. Овчинникова в краевую собственность поступило в администрацию из регионального минимущества. В конце года площадку уже предоставили министерству по договору безвозмездного пользования.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...