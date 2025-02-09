Оборот розничной торговли вырос в Ростовской области на 11,5%

В 2024 году в Ростовской области через розничную торговую сеть было продано товаров на 1,8 трлн руб. Это на 11,5% выше показателя 2023 года, сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Продуктов, напитков и табачных изделий было продано на 883,2 млрд руб. (+8,2%). Еще заметнее вырос объем продажи непродовольственных товаров – до 918,9 млрд руб. (+14,7%).

Более половины всех продаж совершается в крупных торговых сетях и средних организациях (доля 55,6%). Субъекты малого предпринимательства занимают долю 38,3%. Удельный вес рыночно-ярмарочной торговли сформировался на уровне 6,1%.

Кристина Федичкина