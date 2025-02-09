Убил жену и ее сожителя, и попытался покончить с собой житель Красноярского края

В Ачинске (Красноярский край) следователи подозревают местного 36-летнего жителя в убийстве 31-летней супруги, с которой находился в бракоразводном процессе, и ее 45-летнего сожителя. По данным правоохранителей, после этого он попытался покончить жизнь самоубийством, однако был обнаружен родственниками и доставлен в медучреждение. В отношении мужчины возбуждено уголовно дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СКР Красноярского края.

По версии следствия, инцидент произошел утром 9 февраля. «Подозреваемый пришел в подъезд дома, где проживала его супруга с сожителем. Дождавшись, когда пара вышла из квартиры, фигурант на лестничной площадке напал на мужчину и причинил ему множественные ножевые ранения, затем догнал во дворе дома женщину и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи», - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Лолита Белова