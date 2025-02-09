Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Убил жену и ее сожителя, и попытался покончить с собой житель Красноярского края

В Ачинске (Красноярский край) следователи подозревают местного 36-летнего жителя в убийстве 31-летней супруги, с которой находился в бракоразводном процессе, и ее 45-летнего сожителя. По данным правоохранителей, после этого он попытался покончить жизнь самоубийством, однако был обнаружен родственниками и доставлен в медучреждение. В отношении мужчины возбуждено уголовно дело (ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СКР Красноярского края.

По версии следствия, инцидент произошел утром 9 февраля. «Подозреваемый пришел в подъезд дома, где проживала его супруга с сожителем. Дождавшись, когда пара вышла из квартиры, фигурант на лестничной площадке напал на мужчину и причинил ему множественные ножевые ранения, затем догнал во дворе дома женщину и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи», - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Лолита Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...