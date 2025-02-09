В аэропорту Новосибирска из-за снегопада задерживается прибытие 14 рейсов

Снегопад частично парализовал работу аэропорта Новосибирска. Задерживается прибытие 14 рейсов, указано на онлайн-табло аэропорта. В частности, прилета ожидают рейсы из Норильска, Нижневартовска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска, Красноярска, Новокузнецка, Петропавловска-Камчатского, Усть-Каменогорска (Казахстан), Нового Уренгоя, Коломбо (Шри-Ланка), Самарканда (Узбекистан), Еревана (Армения), Дубая (ОАЭ), Москвы и Минеральных вод.

Как отметили в областном правительстве, в регион пришло потепление, которое сопровождается метелью и плохой видимостью. В связи с этим более 1 тыс. единиц техники вышли на очистку региональных трасс от снега.

Неблагоприятные погодные условия синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозируют в течение всего текущего дня.

Лолита Белова