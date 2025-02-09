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Почетными гражданами Перми в этом году станут только ветераны ВОВ

Глава Перми Эдуард Соснин внес на рассмотрение городской думы изменения в положение о почетном звании «Почетный гражданин Перми». Поправки добавляют в положение новый раздел, регламентирующий присвоение почетного звания участникам Великой Отечественной войны. В проекте решения указано, что эти изменения вносятся в ознаменовании 80-летия Победы в ВОВ.

Фото: Мэр Перми Эдуард Соснин

Фото: Мэр Перми Эдуард Соснин

Как пояснил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к мэрии, предложенные изменения позволят присвоить звания почетного гражданина всем пермским ветеранам ВОВ. По словам собеседника, ранее такое предложение высказал Президент РФ Владимир Путин. Поэтому в этом году все муниципалитеты Пермского края, включая Пермь, присвоят звания почетных граждан всем ветеранам ВОВ. В Перми таковых, по данным «Ъ-Прикамье», чуть более 30, младшему из них 95 лет. В обычные годы в Перми определялись два-три почетных гражданина из числе политиков, общественных деятелей, ученых, спортсменов, бизнесменов. В этом году почетными гражданами будут только участники ВОВ.

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