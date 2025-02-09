Пожар произошел на маслосырзаводе в Алтайском крае

В Алтайском крае на территории предприятия «Романовский маслосыродельный завод» возник пожар. По предварительной информации, площадь возгорания составила 280 кв. м. Открытое горение локализовано, сообщили в ГУ МЧС Алтайского края.

Пострадавших нет, специалисты продолжают проливку и разбор конструкций. «Предварительная причина — нарушение правил монтажа электрооборудования. Возможно, произошло замыкание силового кабеля в кровле», - сообщили в ведомстве.

ООО «Романовский маслосыродел» занимается производством масла, сыров и спредов. Завод выпускает молочную продукцию для одного из крупнейших российских производителей сыров «Киприно».

Лолита Белова