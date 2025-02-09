Сегодня в Татарстане до -11°C, на дорогах туман и гололедица

9 февраля в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром температура составит -6...-11°C, при прояснениях до -15°C. Об этом сообщили в прогнозе Гидрометцентра Татарстана.

Температура воздуха днем составит около -1...-6°C. В республике местами пройдут слабые осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. В отдельных районах ожидается слабый гололед. Ночью и утром местами возможен туман.

Сегодня ветер будет северо-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 4–9 м/с. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Диана Соловьёва