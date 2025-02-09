Кунгурский агрохолдинг объединил все торговые точки в одно юрлицо

В селе Троельга Кунгурского муниципального округа зарегистрированы ООО «АТ-Недвижимость» и ООО «АТ-Ритейл». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», учредителем обеих компаний выступает владелец ООО «Агрофирма “Труд”» Владимир Юшков. Юридический адрес созданных обществ совпадает с фактическим адресом агрохолдинга. Гендиректором обеих компания выступает Никита Юшков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Продукция агрофирма «Труд», фото - ИА «Текст» Фото: Продукция агрофирма «Труд», фото - ИА «Текст»

Согласно опубликованной информации, ООО «АТ-Недвижимость» занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, строительством и производством электро-монтажных работ. ООО «АТ-Ритейл» ведет деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» Владимир Юшков, создание обеих компаний связано с изменениями в законодательстве по части налогообложения сельхозпредприятий. По его словам, агрофирма не может заниматься вопросами управления розничной торговли, иначе может потерять специальный сельхозналог. «Новое юрлицо объединит деятельность всех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией продукции агрофирмы “Труд” в местных магазинах», - отметил аграрий.

Агрохолдинг «Труд» — крупнейшее в Пермском крае сельскохозяйственное коммерческое предприятие, основанное в 1993 году. В структуру холдинга входят пять заводов: семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий, а также подразделения, осуществляющие деятельность по направлениям племенного животноводства КРС и растениеводства. Управляет холдингом ООО «Агрофирма “Труд”», основным учредителем которого является гендиректор компании Владимир Юшков.

Отметим, что летом 2023 года агрохолдинг «Труд» закрыл в Перми все фирменные магазины «Вкусносытов». Фирменная продукция агрофирмы реализуется в других частных и сетевых магазинах. По информации в соцсетях компании, в Кунгурском районе «Вкусносытов» продолжают работать. Семь торговых точек расположены в Кунгуре, по одной - в селах Березовка, Плеханово, Троельга и деревне Вачегино.