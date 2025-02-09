Новосибирский дептранс требует с экс-подрядчика «Спортивной» 486 млн рублей

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска подал в арбитражный суд Новосибирской области встречное исковое заявление к «Спецтрансстрою» о взыскании задолженности в сумме 486,9 млн руб. Согласно документу, размещенному в арбитражной картотеке 6 февраля, суд принял его к производству.

«Назначить встречное исковое заявление к рассмотрению совместно с первоначальным иском», - говорится в определении. Суть претензий в карточке дела не отражена. Рассмотрение встречного иска назначено на 3 марта.

Как сообщалось, иск о взыскании задолженности за фактически выполненные работы в сумме 861,7 млн руб. «Спецтрансстрой» подал к дептрансу 28 августа 2024 года.

Зарегистрированный в Новосибирске «Спецтрансстрой» специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Компания была подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Первоначально ее планировали сдать в 2022 году, однако работы затянулись. В связи с неисполнением обязательств контракт с компанией бал расторгнут.

«Спецтрансстрой» также является подрядчиком ряда контрактов по нацпроекту «Чистая вода», ремонту автодорог и мостов.

Лолита Белова