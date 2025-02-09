Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Постпред при ООН заявил о неготовности США к диалогу о ядерном разоружении

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов сказал, что Вашингтон не готов возобновить обсуждение с Москвой вопросов ядерного разоружения. По его словам, США не относятся к России на равных.

«О возобновлении серьезного диалога в области контроля над ядерными вооружениями, прерванного, кстати, по инициативе Вашингтона, речь не шла и не могла идти. Американцы к нему не готовы. Да и как, вообще, возможен нормальный диалог между странами, когда одна из сторон не считает другую равной себе?»-- сказал Геннадий Гатилов «РИА Новости».

В феврале 2026 года истекает соглашение между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Действие договора приостановлено. В декабре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров говорил, что РФ продолжает придерживаться количественных ограничений на подобные вооружения.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...