Постпред при ООН заявил о неготовности США к диалогу о ядерном разоружении

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов сказал, что Вашингтон не готов возобновить обсуждение с Москвой вопросов ядерного разоружения. По его словам, США не относятся к России на равных.

«О возобновлении серьезного диалога в области контроля над ядерными вооружениями, прерванного, кстати, по инициативе Вашингтона, речь не шла и не могла идти. Американцы к нему не готовы. Да и как, вообще, возможен нормальный диалог между странами, когда одна из сторон не считает другую равной себе?»-- сказал Геннадий Гатилов «РИА Новости».

В феврале 2026 года истекает соглашение между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Действие договора приостановлено. В декабре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров говорил, что РФ продолжает придерживаться количественных ограничений на подобные вооружения.