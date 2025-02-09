Tanjug: у автомобиля Вучича на ходу отвалилось колесо

У служебной машины, в которой находился президент Сербии Александр Вучич, на ходу отвалилось колесо, сообщила администрация президента агентству Tanjug. Господин Вучич призвал «не устраивать из-за этого много шума».

«После посещения Меленци я отправился в Мокрин. Лопнула ли шина, взорвалась ли она или бог знает что еще, это должны определить компетентные органы. Я приехал в Мокрин и пересел в другую машину»,— сказал Александр Вучич журналистам.

Tanjug отмечает, что колесо отвалилось у бронированного автомобиля президентского кортежа. На видео, которое публикуют сербские СМИ, видно, как во время поездки из-под машины пошел дым, после чего отвалилось заднее колесо. К месту подошли сотрудники президентской охраны и осмотрели автомобиль.