Спортивные соревнования, спектакль «Жестокий водевиль» и новая выставка

В Ярославле в период с 9 по 16 февраля можно сходить на выставку «Французский музеум князя Н.Б Юсупова» и на спектакль по комедии Островского, посетить спортивные соревнования и посмотреть новые фильмы. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

9 февраля на сцене областного Дома актера театр «ZartHouse» из Санкт-Петербурга представит новый спектакль «Мандельштам». Зрителей пригласят в комнату Надежды Мандельштам и предложат прожить время от ее встречи с Осипом и до его ареста. Стоимость билетов — 1,1 до 1,5 тыс. руб.

10 февраля в Ярославской филармонии состоится музыкально-литературная композиция «Про бойца и в шутку, и всерьез» по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин». В программе прозвучат песни: «Темная ночь», «Лизавета», «Дорога на Берлин», «Песня артиллеристов», «Моя любимая», «На солнечной поляночке», «Эх, дороги...», «Катюша», «Давно мы дома не были» и другие. Стоимость билетов — 300 руб.

С 12 февраля в Музее зарубежного искусства будет открыта выставка «Французский музеум князя Н.Б Юсупова» из собрания музея-заповедника «Архангельское». Князь Николай Юсупов принадлежал к старинному аристократическому роду и для своего собрания покупал и заказывал как старинные произведения искусства, так и работы современных ему художников. Стоимость входа на выставку — 300-400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский художественный музей Фото: Ярославский художественный музей

13 февраля в баре «Руки Вверх!» выступит российский исполнитель Ислам Итляшев. Он развивает музыкальную карьеру с 2011 года. В 2022 году он стал самым прослушиваемым артистом 2022 года на YouTube в России. В числе его популярных песен — «Она любила розы», «Ай-яй-яй» и другие. Посетить концерт можно за 1,5-7 тыс. руб.

14 февраля в ДК Добрынина артисты МХАТа покажут музыкальный спектакль по комедии Александра Островского «Без вины виноватые» — «Жестокий водевиль». Это история русских Ромео и Джульетты, которые не умерли, как в шекспировском сюжете, а остались жить, скрываясь и таясь ото всех. Стоимость билетов — от 1,1 до 2,6 тыс. руб.

14 февраля на сцене Ярославской филармонии состоится концерт «Гардемарины, вперед!», посвященный 90-летию со дня рождения композитора Виктора Лебедева. В программе концерта в исполнении Ярославского муниципального духового оркестра под руководством главного дирижера Анатолия Зубарева прозвучат популярные песни и музыка из фильмов «Гардемарины, вперед!», «Небесные ласточки», «Ищите женщину», «Зависть богов». Стоимость билетов — 300-800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

15 февраля в «Подолино» под Ярославлем пройдет Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине «акробатика». В нем примут участие призеры и участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионата и первенства мира, этапов Кубка мира и Европы из России и Белоруссии. Дополнительно в «Подолино» будет создана ярославская сказочная деревня, где в каждом дворе – игры и народные забавы, спортивные семейные состязания и угощения. Пройдут выступления кавер-групп. Вход для болельщиков – бесплатный. Для жителей Ярославля запустят бесплатные автобусы от автовокзала: в 17:10 и 17:40, а также обратно — в 20:30 и 21:00.

В Ярославском музее-заповеднике 15 февраля состоится встреча с автором книги «Игра с судьбой. Путеводитель по семейной истории» и исполнительным директором Союза городов Золотого кольца Натальей Булах. Она поделится опытом работы с историческим наследием своей семьи, в котором были губернаторы и генералы, священники и вице-консулы, и расскажет, с чего нужно начать создание своей родословной. Стоимость входа — 150 руб.

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В КЗЦ «Миллениум» можно посмотреть новые фильмы — «Знакомство родителей» режиссера Ивана Капитонова, «Война и музыка» от Сарика Андреасяна и «Дети леса» Дамиана Джона Харпера. Стоимость билетов — 200-300 руб.

Какие выставки в Ярославле работают

В Ярославском художественном музее до 30 марта открыта выставка работ известного русского пейзажиста Исаака Левитана из собрания Русского музея. Посетители могут увидеть как ранние работы автора, так и зрелые произведения. Стоимость входного билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Выставка Исаака Левитана в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В Ярославском художественном музее до 16 февраля открыта выставка «Медведь в полете и птица на капоте». На ней представлены автомобильные эмблемы 1910–1950-х годов из частного собрания. Стоимость билетов — 100 руб.

В Ярославском музее-заповеднике до 30 марта открыта новая выставка «С любовью, на память: из истории ярославских семей». Выставка рассказывает о тех семьях, которые сделали Ярославский музей-заповедник хранителем своей истории. Стоимость билетов — 150 руб.

До 23 февраля в Музее истории города Ярославля будут проходить экскурсии по экспозиции «История Ярославля», которая разместилась в шести залах и охватывает все времена в истории города – от основания до начала XXI века. Стоимость билета — от 210 до 300 руб.

Алла Чижова