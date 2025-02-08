Один человек погиб, двое пострадали в ДТП под Ярославлем

В Ярославском районе в аварии с участием двух автомобилей погиб водитель, еще двое человек пострадали. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП случилось вечером 8 февраля на 12-м км трассы Р-132 (дорога Ярославль — Кострома в районе деревни Воробино). По предварительной информации, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, и столкнулся с машиной «ВАЗ 2115».

«В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" — мужчина 1968 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель автомобиля BMW, мужчина 1998 г.р., и пассажир-женщина 1992 г.р. доставлены в больницу»,— сообщили в ГАИ.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Алла Чижова