«Парма» не смогла устоять в матче с «Зенитом»

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своем паркете уступила «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой гостей со счетом 74:58.

В составе хозяев площадки самым результативным игроком стал Гарретт Нэвелс. Он набрал 14 очков. Еще 13 очков на счету Александра Захарова.

«Парма» потерпела уже третье поражение кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и пятое в последних шести встречах.

Следующий поединок подопечные Евгения Пашутина проведут так же на домашнем паркете: 12 февраля команда встретится с БК «Локомотив-Кубань».