Умер бывший глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов

Хирург-онколог, академик РАН Михаил Давыдов умер в возрасте 77 лет. Бывший руководитель Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина (РОНЦ) скончался от продолжительной болезни, рассказали в НМИЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Михаил Давыдов был и будет ярчайшей звездой онкохирургии, изменившей представления об онкологии, еще на один шаг приблизив человечество к победе над раком»,— рассказали в научном центре.

Михаил Давыдов родился 11 октября 1947 года в Конотопе Сумской области. В 1966 году окончил Киевское суворовское военное училище. После трех лет службы в армии поступил в 1-й Московский медицинский институт имени Сеченова. В 1992 году он возглавил НИИ клинической онкологии РОНЦ имени Блохина. В 2001 году стал директором РОНЦ, покинув должность в 2017-м. С 2006 по 2011 год господин Давыдов возглавлял Российскую академию медицинских наук.

Господин Давыдов разработал несколько методик лечения раковых опухолей. Он специализировался на лечении пациентов с опухолями легких, пищевода, желудка и средостения. Вместе с академиком Ренатом Акчуриным он заложил основы кардиохирургии и трансплантологии у онкологических пациентов.