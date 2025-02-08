Ярославский оркестр выступит на фестивале «Мост искусств. Россия — Китай»

Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр примет участие в заключительном концерте московского международного фестиваля «Мост искусств. Россия – Китай». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Концерт пройдет 10 февраля в Большом зале Московской консерватории. Ранее также в рамках фестиваля концерт прошел на сцене Ярославской филармонии. Сам фестиваль уникален по своему составу: в него входят как победители российских конкурсов, так и лауреаты международных конкурсов из Китая.

«Мы дорожим прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют Россию и Китай»,— отметила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

Алла Чижова