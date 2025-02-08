В Ростове врачи провели уникальные операции пациентам с поражением почек
В КДЦ «Здоровье» рентгенэндоваскулярные хирурги выполнили операцию пациентам с тяжелым поражением почек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Врачи выполнили стентирование критически суженной почечной артерии без использования рентгенконтрастного вещества.
«Только под контролем рентгена, ориентируясь на костные структуры, и при помощи внутрисосудистого ультразвука рентгенхирурги успешно имплантировали стент, расширив сужение артерии и восстановив кровоснабжение почки»,– сказал главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян.
Через сутки у пациента отмечалась нормализация артериального давления, в анализах крови было выявлено улучшение показателей работы почки.