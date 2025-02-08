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В Ростове врачи провели уникальные операции пациентам с поражением почек

В КДЦ «Здоровье» рентгенэндоваскулярные хирурги выполнили операцию пациентам с тяжелым поражением почек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Врачи выполнили стентирование критически суженной почечной артерии без использования рентгенконтрастного вещества.

«Только под контролем рентгена, ориентируясь на костные структуры, и при помощи внутрисосудистого ультразвука рентгенхирурги успешно имплантировали стент, расширив сужение артерии и восстановив кровоснабжение почки»,– сказал главный врач КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян.

Через сутки у пациента отмечалась нормализация артериального давления, в анализах крови было выявлено улучшение показателей работы почки.

Ева Китаева

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