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Установка грохот в Анапе просеяла более 22 тысяч тонн замазученного песка

С помощью вибрационной установки грохот, расположенной на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском в Анапе, отсортировали более 22 тыс. т замазученного песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Установка для очистки грунта разделяет его на песок и частицы мазута, которые складируются отдельно. Песок с наибольшим содержанием нефтепродуктов вывозится с площадки временного хранения в первую очередь.

В оперштабе отметили, что работы в хуторе Воскресенском ведут круглосуточно.

Алина Зорина

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