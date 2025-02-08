Установка грохот в Анапе просеяла более 22 тысяч тонн замазученного песка

С помощью вибрационной установки грохот, расположенной на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском в Анапе, отсортировали более 22 тыс. т замазученного песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Установка для очистки грунта разделяет его на песок и частицы мазута, которые складируются отдельно. Песок с наибольшим содержанием нефтепродуктов вывозится с площадки временного хранения в первую очередь.

В оперштабе отметили, что работы в хуторе Воскресенском ведут круглосуточно.

Алина Зорина