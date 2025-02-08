В Башкирии из-за бездорожья пожарные добирались на тушение огня на снегоходах

Сотрудники управления МЧС по Башкирии проводят проверку по факту отсутствия подъездных путей к деревне Кургаштамак в Благовещенском районе, где загорелся одноэтажный бревенчатый дом, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, госкомитета Башкирии по ЧС и добровольные пожарные района. При этом последние 6 км пути пожарным пришлось преодолевать на снегоходах, поскольку дороги не было.

Для тушения огня подавали воду из реки Уса, используя мотопомпы. Пострадавшего при пожаре 72-летнего хозяина дома с ожогами головы и ног до машины скорой помощи доставили на снегоходе.

Майя Иванова