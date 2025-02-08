Хулиганством на СТО в Тольятти заинтересовался Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганства в Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В медиапространстве сообщается о том, что в Тольятти в декабре 2024 года на станции технического обслуживания автомобилей произошёл конфликт, в результате которого могли пострадать несколько человек»,— пояснили в СКР.

Ранее сообщалось, что по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Алексей Алексеев