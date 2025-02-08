В Самаре будут судить членов этнической ОПГ, планировавшей сбывать наркотики в двух регионах

В Самаре трем гражданам предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере. Правоохранителями собраны доказательства семи эпизодов преступной деятельности 22-летнего мужчины, его 21-летней сожительницы и брата 2002 года рождения, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июле прошлого года автомобиль фигурантов задержали на территории гаражного массива, расположенного на ул. Черемшанской. Оперуполномоченные обнаружили свертки с веществом в одежде задержанных, в салоне автомобиля, в арендованной квартире и в тайниках на территории Самарской и Оренбургской областей. Всего — более 760 граммов синтетического наркотика.

Как следует из материалов дела, 22-летний уроженец одной из соседних республик приехал с родственниками в Самарскую область и решил подзаработать, устроившись через интернет продавцом запрещенных веществ. При этом он вовлек в криминальный бизнес подругу и брата.

По ходатайству следователя фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев