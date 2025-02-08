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В Керчи простились с погибшим в зоне проведения СВО бойцом

Жители Керчи простились с Алексеем Воробьевым, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Telegram-канал администрации Керчи

Фото: Telegram-канал администрации Керчи

Алексей Воробьев родился в 1999 году в Керчи, окончил школу №12. Учился в Керченском техническом колледже. В 2019 году Алексей был призван на срочную военную службу, которую проходил в военной полиции в Севастополе. В 2020 году ему присвоили звание ефрейтора. В том же году уволили в запас. Вернувшись в Керчь, он продолжил работать и заниматься воспитанием сына.

В июле 2024 года Алексей заключил контракт для прохождения военной службы в ДНР. Он погиб в ходе выполнения боевой задачи в Константиновке.

Алина Зорина

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